Adana Belediye Meclisi'nde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Tartışması - Son Dakika
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Adana Belediye Meclisi'nde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Tartışması

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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Zeydan Karalar'ın teğmenlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine gösterdiği tepki, AK Partili üyelerle tartışmalara yol açtı. Toplantıda yaşanan gerilim sonrası bazı meclis üyeleri salonu terk etti.

29.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:33
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkanı Zeydan Karalar'ın teğmenlerin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstermesinin ve "Övüne övüne, onurla gururla Atatürk'ün askerleriyiz diyoruz" sözlerinin ardından AK Partili Meclis üyeleri ile Başkan Karalar arasında tartışma çıktı. Karalar'ın meclis üyelerine konunun tartışmaya açık bir yanı olmadığını söyleyerek, söz hakkı vermemesi üzerine önce AK Partili ardından MHP'li üyeler toplantıyı terk etti.

Başkan Karalar, dün gerçekleştirilen Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmaları ve kılıç çatmaları sonrasında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olduğunu dile getiren Başkan Karalar'a, AK Partili Belediye Meclis üyeleri tepki göstererek, söz hakkı istedi.

Karalar, AK Partili Belediye Meclis üyelerinin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" mesajını disiplinsizlik olarak gördüklerini tekrarlamalarının ardından kürsüde konuşmalarına izin vermedi. Karalar, Meclis üyelerine, "Mezun öğrencilerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demesini disiplinsizlik olarak gördüğünüzü zaten söylediniz, daha ne söyleyeceksiniz" sözleriyle tepki gösterdi.

Karalar'ın konunun konuşulmaya ve üzerinde tartışılmaya açık olmadığını belirtmesinin ardından AK Partili Meclis üyeleri toplantıyı terk etti. AK Partili Meclis üyelerini, MHP'li Meclis üyeleri izledi.

Karalar, "Her yıl olan bir uygulama... Bu ülkenin her vatandaşı, düşmanlardan bu memleketi kurtaran, bu ülkeyi kuran bir önderin askeriyiz diyor. Teğmenler bunu her sene tekrarlıyormuş, ne oldu da bu sene başka bir şey oldu? Haksızlığa uğradığını düşündüğümüz insanların yanında olmazsak aydın olma görevimizi yapmamış oluruz. Haksızlık gören herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Disiplinsizlik... Ne disiplinsizliği? 5 yıl okul okumuş, dirsek çürütmüşler. Orada her sene tekrar edilen bir sloganı tekrar etmişler, bundan kimin ne rahatsızlığı olur? Bunu anlamak mümkün değil, bizim itirazımız ona" ifadelerini kullandı.

Adana Belediye Meclisi\'nde \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' Tartışması
Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Politika, 3-sayfa, Karalar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Belediye Meclisi'nde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' Tartışması - Son Dakika

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