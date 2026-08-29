30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
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Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, "Bize böyle eşsiz bir zafer yaşatan ve vatan bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, "Bize böyle eşsiz bir zafer yaşatan ve vatan bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör Geçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk Milleti'nin tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferi… Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk Milleti'nin verdiği Kurtuluş Mücadelesi, 30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruzla zafere uzanmış, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşu olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır.

1.Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere, Fransa ve İtalya; İstanbul'u, Anadolu'yu işgal etmiş, Türk Milleti'ni esir etmek, Anadolu'daki varlığını sonlandırmak için harekete geçmişlerdi. Emperyalist işgalcilerin taşeronu Yunanistan da İzmir'i işgal edip, Anadolu'nun içlerine doğru zulmederek ilerliyor ve bir millete yaşam alanı bırakmamak üzere işgali genişletiyordu.

"ATATÜRK GİBİ BİR ÖNDERİN TARİHE ŞEKİL VERECEĞİNİ KİMSE TAHMİN ETMİYORDU"

Dünya Türk milleti için umut kalmadığını ve Türklerin bir daha ayağa kalkmasının mümkün olmadığını düşünüyordu. Oysa Türk milletinin içinden Mustafa Kemal Atatürk gibi bir önderin çıkıp tarihe şekil vereceğini kimse tahmin etmiyordu.

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul işgal edildiğinde ve denizin düşman savaş gemileriyle kaplandığını gördüğünde 'Geldikleri gibi giderler diyerek milletine olan güvenini ilk andan itibaren ortaya koymuş, Kurtuluş Savaşı'nın verileceğine ve başarılı olacağına inancını açıklamıştı. Mustafa Kemal Atatürk, kendisinde Kurtuluş Savaşı verilmesi hissiyatının Adanalılarla yaptığı görüşmelerin ardından Adana'da oluştuğunu da daha sonra dile getirmişti. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadeleyi başlattığında içte ve dışta büyük dirençle karşılaştı ama yolundan dönmedi.

İç ve dış düşmanlarla aynı anda savaşan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliye Ordusu'nun Ankara yakınlarına kadar ilerleyen Batı destekli Yunan Ordusu'na yönelik başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de nihai zaferle sonuçlandı ve Yunan Ordusu büyük oranda yok edildi, kalanlar da denize döküldü.

Türk tarihi için çok büyük öneme sahip bir taarruz zaferle sonuçlandı ve Yunan ordusu ezildi. Böyle olunca emperyalist işgalci güçler başka bir savaşı göze alamadılar ve Anadolu'yu, İstanbul'u terk etmek zorunda kalmadılar. Bu büyük zaferle bugün en kıymetli hazinemiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı.

Bize böyle eşsiz bir zafer yaşatan ve vatan bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun - Son Dakika

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