Başkan Karalar: Hiçbir terör örgütü Türkiye'nin varlığına engel olamayacak

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hiçbir terör örgütü, dış mihrak ve kötü niyetli güç odağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasına engel olamayacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru ilerlemesinin önünü kesemeyecektir" dedi.

Başkan Karalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü, halk iradesine müdahale ederek yönetimi ele geçirme girişiminde bulunmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerini, iç ve dış düşmanların yıkmayı asla başaramayacakları şekilde sağlam atmıştır. Halkımız kendi iradesinin dışında bir güce boyun eğmeyeceğini tarih boyunca defalarca göstermiştir. Hiçbir terör örgütü, dış mihrak ve kötü niyetli güç odağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasına engel olamayacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru ilerlemesinin önünü kesemeyecektir. Ülkemiz demokrasi ile çok daha güçlüdür. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle anıyor, halk iradesine sahip çıkan milletimize şükranlarımı sunuyorum."