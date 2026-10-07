Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Mersin'deki tutuklama protestosuna katıldı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Mersin'deki tutuklama protestosuna katıldı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Mersin\'deki tutuklama protestosuna katıldı
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CHP Mersin İl Başkanlığı, Vahap Seçer ve Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasını Mersin'deki Özgür Çocuk Parkı'nda protesto etti. Programa katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yapılan uygulamayı kabul etmek mümkün değil" diyerek destek verdi.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(MERSİN) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Mersin İl Başkanlığı'nın, Vahap Seçer ve Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasının ardından düzenlediği protestoya katılarak, "Yapılan uygulamayı kabul etmek mümkün değil. Bu haksızlığa karşı hem Vahap Başkan'ın, hem Yenişehir Belediye Başkanı'nın, hem Ahmet'in hem de Abdullah'ın yanında durmak ve onlara destek vermek için buradayız" dedi.

CHP Mersin İl Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasını Mersin'deki Özgür Çocuk Parkı'nda protesto etmek üzere siyasiler, sendikalar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Programa katılan Zeydan Karalar ise ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan uygulamayı kabul etmek mümkün değil. Bu haksızlığa karşı hem Vahap Başkan'ın, hem Yenişehir Belediye Başkanı'nın, hem Ahmet'in hem de Abdullah'ın yanında durmak ve onlara destek vermek için buradayız. Mersin halkını çok seviyoruz; bizler de onların yanında yer almak, acılarına ve kaygılarına ortak olmak için buradayız."

Kaynak: ANKA
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