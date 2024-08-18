Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Ceyhan\'da Yol Çalışmalarını İnceledi

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan'da bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi. İlçedeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zeydan Karalar, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Karalar, "Ceyhan'da bir birkaç yerde aynı anda asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Ceyhan'da bu dönemin sonuna kadar yol sorunu kalmayacak. Ceyhan'da 30 yıldır 40 yıldır yapılmayan yolları yaptık" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan'da devam eden yol yapım çalışmalarını Belediye Başkanı Kadir Aydar ile birlikte inceledi. Zeydan Karalar, "Ceyhan'da bir birkaç yerde aynı anda asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Ceyhan'da bu dönemin sonuna kadar yol sorunu kalmayacak. Ceyhan'da 30 yıldır 40 yıldır yapılmayan yolları yaptık. Ceyhan'ın girişi ilçe için çok önemli, transit bir yol gibi. Gidiş bir geliş olarak dar bir yoldu. Geniş bir bulvar haline getirilmesi gerekiyordu. Ceyhan ve Adana Büyükşehir ekipleri el ele verip yolu genişlettiler ve bulvar haline getirdiler. Ceyhan'a hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kadir Aydar da "Ceyhan'daki yol sorununun yüzde 90'lık kısmını zaten Başkan'ımız Zeydan Karalar çözmüştü. Kalan bölümünü de birlikte tamamlıyoruz" diye konuştu.