Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük son yolculuğuna uğurlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından öldürülen Samet Güdük'ün cenazesi, belediyede düzenlenen törenin ardından Karayusuflu Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Törene ailesi, Başkan Karalar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Güdük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

13.02.2024 15:13
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'da makamında, belediyeye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ün cenazesi, belediyede yapılan törenin ardından Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene, Güdük'ün ailesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güdük'ün babası İsmail Güdük, oğlunun kefeninin üzerine örtülü Türk bayrağını öptü. Güdük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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