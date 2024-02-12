Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Adan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük yaşamını yitirdi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail G., Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G., yanındaki tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Mikail G., Samet Güdük'ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada yaşananları anlattı: "Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani."
Evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vuran Mikail G. ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. Öte yandan M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
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