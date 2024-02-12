Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.

12.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:54
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Makamında silahlı saldırıya uğrayan Adan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük yaşamını yitirdi.

MAKAMINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail G., Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G., yanındaki tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Mikail G., Samet Güdük'ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti
Samet Güdük

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

"GELDİ BANA 'KARIMLA KONUŞ' DİYE YALVARDI"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Samet Güdük'ün kaldırıldığı hastaneye geldi. Karalar, hastane çıkışında yaptığı açıklamada yaşananları anlattı: "Bizim işe aldığımız birisi, karısı kovmuş evden. Geldi bana yalvardı, 'Karımla konuş' dedi, ben karısıyla konuştum. Senin eşini işe alacağız kovma adamı, işe aldım. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez gelmiş orada konuşmuş. Ayrılırken 'Kusura bakma' demiş, sıkmış. Personel olduğu için üstünü arama gereği duyulmamış. Personel olmasa zaten orada güvenlik tedbirleri var ama sürekli bizim elamanlarımız bir şey diyemiyorum yani."

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

ZANLININ İLK İFADESİ: BENİ DOLANDIRDI

Evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vuran Mikail G. ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. Öte yandan M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Saldırgan ve Başkan Karalar aynı karede...

Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti
Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti
Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kamuran Sertkaya: yakıyorsunuz milletin canını ,olmaz bir şey diyorsunuz ,sonra onlar da sizin canınızı yakıyor... Avcı avını her zaman budur 15 46 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin 34 7 Yanıtla
  • Atilla Taptık: Mekanın cennet olsun, Allah ailene sabırlar versin.İnşallah 0 0 Yanıtla

Zeydan Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hayatını kaybetti - Son Dakika
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