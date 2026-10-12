Adana Ceyhan'da zihinsel engelli adam, çocuğun başını okşadığı iddiasıyla darbedildi

Adana Ceyhan'da zihinsel engelli adam, çocuğun başını okşadığı iddiasıyla darbedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Ceyhan'da zihinsel engelli Selçuk Demir'in, iddiaya göre kız çocuğunun başını okşaması nedeniyle çocuğun akrabalarınca darbedildiği öğrenildi. Demir, tedavisinin ardından darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu; jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sanal medyada bisiklet sürerken dans ettiği videolarla tanınan zihinsel engelli Selçuk D., önceki gün Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde 3 kişi tarafından darbedildi.
KANLAR İÇİERİSİNDE KALDI
İddiaya göre, bir kız çocuğunun başını okşadığı gerekçesiyle çocuğun akrabaları tarafında darbedilen 40 yaşındaki Selçuk D., başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, tedavisinin ardından taburcu edildi.
JANDARMA ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Darp raporu alan Demir, şüphelilerden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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