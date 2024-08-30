Adana Cumhuriyet Başsavcılığından sahte diploma iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından sahte diploma iddialarına yanıt

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma hazırlamaktan tutuklanan 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarında gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

30.08.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "sahte diploma hazırlamaktan tutuklanan 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan tutuklanan 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan bu kişilerin Adalet Bakanlığında işe alınmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu kişilerden Z.B. hakkında 2022 yılında evrakta sahtecilik suçundan kovuşturma açılmış neticesinde beraat etmiştir. Bu kişi vatandaşlık kazandıktan sonra 2024'te Adana İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu bulunmamaktadır."

Açıklamada, sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Cumhuriyet Başsavcılığından sahte diploma iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Cumhuriyet Başsavcılığından sahte diploma iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement