Adana\'da 1000 Kaçak Elektronik Sigara Likidi Ele Geçirildi

Adana'da kaçak 1000 elektronik sigara likidi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan incelemede 1000 elektronik sigara likidi bulundu.
Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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