Adana'da 1000 Yeni Polis Göreve Başladı

18.08.2025 17:27
Vali Köşger, Adana'da 1000 yeni polis ile güvenliği artırarak huzurlu bir şehir hedeflediklerini açıkladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 1000'den fazla yeni polisin göreve başladığını belirterek, "9 bin 400'e ulaşan polis ve 2 bin 500 jandarmayla Adana'yı daha iyi, yaşanabilir ve huzurlu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden birisi olması için gayretleri sürdürdüklerini söyledi.

Terör örgütlerine yönelik temmuzda düzenlenen 15 operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Köşger, "Bu sonuçlar örgütlerin eylem kapasitesinin zayıflatıldığını ve halkımızın güvenliğinin kararlılıkla korunduğunu göstermektedir." dedi.

Köşger, geçen ay asayiş suçlarında 2024'ün aynı dönemine oranla bazı suçlarda belirgin azalmalar olduğunu anlattı.

Ruhsatsız silah konusunda hassasiyetle durduklarını vurgulayan Köşger, temmuzda 249 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, haklarında adli işlem yapılan 330 kişiden 107'sinin tutuklandığını dile getirdi.

4 organize suç çetesi çökertildi

Köşger, operasyonlarda 4 organize suç çetesinin çökertildiğini, gözaltına alınan 96 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 398 zanlıdan 265'inin tutuklandığını belirten Vali Köşger, 25 kilo 74 gram esrar, 7 kilo 159 gram sentetik uyuşturucu, 641 gram kokain, 303 gram eroin, 711 kök kenevir bitkisi, 133 bin 429 sentetik ecza ve 118 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Köşger, sadece polisiye tedbirlerle değil topyekun mücadeleyle uyuşturucunun üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Yasa dışı bahis ve kumarın güncel problemlerden birisi olduğunu dile getiren Köşger, "Sanal kumar birçok aileyi çökerten bir husus. Bütün gençlerimizi ve aileleri uyarmak istiyorum. Bu kanayan bir yaramız. Gün geçtikçe de sıkıntı büyüyor. Bu konuda duyarlılığı en üst noktaya çıkarmak durumundayız." dedi.

Düzensiz göçe karşı 211 operasyon

Köşger, temmuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 211 operasyon düzenlendiğini, 42 şüphelinin tutuklandığını ve 51 araca el konulduğunu anlattı.

Kentteki denetimlerde 83 bin 358 kişinin sorgusunun yapıldığını aktaran Köşger, şöyle konuştu:

"Denetimlerde 3 bin 229 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler başlamıştır. Bu noktada da daha iyiye doğru bir gidiş var. Komşu ülkemizdeki (Suriye) iç güvenlik ve asayiş düzeldikçe de bu noktada geri dönüşler hızlanmakta. Adana'dan da bu noktada birkaç grubu gönderdik. Önümüzdeki günlerde yine önemli sayıda Suriyelinin kendi rızalarıyla, gönüllü şekilde ülkelerine dönmeleriyle ilgili bir program da yapılacak. Adana'da bulunan Suriyeli sayısı şu anda 200 binin altına düştü, 192 bin civarında. Giderek de azalıyor."

Köşger, kentte 1000'den fazla yeni polisin göreve başladığını belirterek, "9 bin 400'e ulaşan polis ve 2 bin 500 jandarmayla Adana'yı daha iyi, yaşanabilir ve huzurlu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Güncel, Polis, adana, Son Dakika

