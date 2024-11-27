Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğa Silah ve Uyuşturucu Tutuklaması

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde ruhsatsız 6 tabanca ve pompalı tüfek ile 6 gram sentetik uyuşturucu bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kavaklı Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları aramada çekyata ve yastığa gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, pompalı tüfek, 2 mermi ve 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine şüpheli Ö.A. (14) gözaltına alındı.

Ö.A'nın evde ailesiyle yaşadığını, silahları ve uyuşturucuyu ise sokakta bulup konutta sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.