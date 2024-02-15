Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi - Son Dakika
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Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi

Adana\'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi

Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü, polisi arayarak cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tarafından tarif edilen bölgede yapılan arama sonucunda genç kızın cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.02.2024 12:33
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Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi, polisi arayarak cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

Dün polisi arayan Yaşar B, 18 yaşındaki İpek Akgül'ü öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, Yaşar B'nin tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Akgül'ün cesedine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu'nun önünde gazetecilere, Manisa'da yaşadıklarını ve kızının kısa bir süre önce Adana'ya akrabalarının yanına geldiğini söyledi.

Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün çocuğundan haber alamadığını anlatan anne Akgül, "Kızım Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim." diyerek gözyaşı döktü.

Akgül'ün cenazesinin, yarın merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Yaşar B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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