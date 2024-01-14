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Adana'da 40 milyon makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 40 milyon makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi ve burada büyük miktarda makaron buldu. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana\'da 40 milyon makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
14.01.2024 - 10:13,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 40 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 40 milyon 480 bin makaron bulan polis, şüpheli N.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 40 milyon makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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