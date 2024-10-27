Adana'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

Güncel

1) ADANA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

ADANA'nın Kozak ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde ve çevre illerde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem il genelinde ve çevre illerde hissedildi. Depremle birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı saha taramalarının devam ettiği belirtildi.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kulandı.