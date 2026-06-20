Adana'da 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, sol arka kapı boşluğuna gizlenmiş poşette 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü B.T. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılması ve kapı boşluğuna gizlenen poşette uyuşturucu bulunması polis kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 6.25 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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