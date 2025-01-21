Adana\'da 600 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 600 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.
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