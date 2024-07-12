Adana'da 7 Kilo Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 7 Kilo Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde yapılan operasyonda, eğitimli köpeğin tepki verdiği bir kutuda saklanmış 6 paket içerisinde 7 kilo 300 gram esrar bulundu. Evde yapılan aramalarda ayrıca hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 676 mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli F.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

12.07.2024 09:45
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Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Eğitimli köpeğin tepki verdiği bir kutuda bulunan aspiratörün içine saklanmış 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Evdeki aramalarda, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 7 Kilo Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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