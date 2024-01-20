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Adana'da Alışveriş Poşetinde 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Alışveriş Poşetinde 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takibe alınan Fuat Ç, Adana Otogarı yakınında yakalandı. Şüphelinin yanındaki alışveriş poşetinde yapılan incelemede, üç kruvasan paketine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Fuat Ç, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana\'da Alışveriş Poşetinde 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı
20.01.2024 - 10:15,
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Adana'da alışveriş poşetindeki kruvasan paketlerinden 300 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Fuat Ç'yi takibe aldı.

Merkez Seyhan ilçesi Adana Otogarı yakınında yakalanan şüphelinin yanındaki alışveriş poşetini inceleyen ekipler, üç kruvasan paketine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine Fuat Ç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Alışveriş Poşetinde 300 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulunan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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