Adana'da Apartman Görevlisine İş Kazası Tazminatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Apartman Görevlisine İş Kazası Tazminatı

Geniş Video İzle

Adana'da vurulan apartman görevlisine mahkemeden 7.5 milyon TL tazminat, daire başına 58 bin TL yük.

27.09.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da tartıştığı apartman sakini Caner Şahin (31) tarafından tabancayla vurularak felç kalan apartman görevlisi Rıdvan Uçar (31), olayı 'iş kazası' olarak değerlendiren mahkeme tarafından 7.5 milyon TL tazminat almaya hak kazandı. Aradan geçen süreçte sitenin borcu faizleriyle 13 milyon TL'ye ulaştı. Daire başına 58 bin TL ödemeyle karşı karşıya kalan apartman sakinleri ise olayın kendileriyle bir ilgisinin olmadığını savunarak, karara tepki gösterdi.

Olay, 29 Kasım 2019 tarihinde Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinlerinden Caner Şahin, nişanlısına laf attığı gerekçesiyle apartman görevlisi Rıdvan Uçar ile tartıştı. Uçar tarafından darbedilen Şahin daha sonra evden aldığı tabancayla apartman görevlisini vurarak yaraladı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uçar, felç kaldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Uçar'a apartman yönetimi 50 bin TL tazminat vererek iş akdini feshetti. Uçar, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak sitede çalıştığı sırada vurulup felç kaldığını ve bunun bir iş kazası olduğunu iddia edip tazminat davası açtı. Mahkeme, siteyi 7.5 milyon TL tazminat ödemeye mahkum etti. Aradan geçen süreçte sitenin borcu faizleriyle 13 milyon TL'ye ulaştı. Daire başına 58 bin TL ceza tebliğ edildi. Apartman sakinleri faiziyle büyüyen bu cezayı e-Devlet'ten öğrendiklerini, avukatlarının davayı savsakladığı için bugüne kadar yeteri kadar bilgi alamadıklarını savundu.

'BİZİM BİR GÜNAHIMIZ YOK Kİ'

Site yöneticilerinden Kemal Mermer (65), iki kişinin arasında yaşanan olayın tüm apartman sakinlerine yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Mermer, "Apartman görevlimiz cam silerken düşse, araba çarpsa, kolu kesilse anlarız iş kazazı olduğunu ama bu sadece iki kişi arasında bir mesele. Bizim burada günahımız yok ki. Hala avukatı aracılığıyla haber gönderiyor, aylık bakıcı masrafının karşılanması için dava açacağını bildiriyor" dedi.

Site sakinlerinden Çiğdem Gazarhan (47) ise "Biz kendisine destek olduk her şekilde ama döndü dolaştı olay bize geldi. Bize dava açmış. Bizim de hiç ilgilenenimiz olmamış. Aslında 7.5 milyon liraymış. Üstüne faiziyle 13 milyona kadar ulaştı. Ödeyecek durumda değiliz. Eşim asgari ücretle çalışıyor" diye konuştu.

'ZEKATIMIZI HEP ONA VERDİK'

Fatma Kaya (62) da "Millet ona elinden geldiğince yardımcı oldu. Zekatımızı, fitremizi hep ona verdik ama böyle yapacağını hiç tahmin etmedim. Benim eşim emekli. Karnımızı zor doyuruyoruz, nasıl ödeyeceğiz bu parayı?" ifadelerini kullandı.

Muazzez Düzgün (58) ise "Ölmüş babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz. Yatalak 90 yaşında annem var. Ben bu parayı hayatta ödeyemem. Bizim avukatımız bu işi takip etmedi. Biz bu kararı e-Devlet'ten öğrendik" dedi.

Adana\'da Apartman Görevlisine İş Kazası Tazminatı
Kaynak: DHA

İş Kazası, Mahkeme, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Apartman Görevlisine İş Kazası Tazminatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Apartman Görevlisine İş Kazası Tazminatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement