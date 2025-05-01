Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti

Adana'da hafif ticari aracıyla sulama kanalına düşen 28 yaşındaki Serhat Ş., kendini kurtarmaya gelen vatandaşların yardımını reddetti ve kendi imkanlarıyla kanaldan çıktı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

ARACIYLA SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sehar Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARDIM TEKLİFLERİNİ REDDETTİ

Araçtan çıkıp, kanalın kıyısına kadar yüzen Serhat Ş., kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ve vatandaşların yardımlarını reddetti. Kendisini tekrar sulama kanalına atmakla tehdit eden Serhat Ş., da0ha sonra kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.