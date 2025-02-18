Adana\'da Berber Cinayeti: Arkadaşının Borcu Yüzünden Katletti

Güncel

ADANA'da berber dükkanında tabancayla göğsünden vurularak öldürülen Onur Nursoy'un (24) katili, borcunu istediği arkadaşı İrfan Makraç (35) çıktı. Yakalanıp, tutuklanan Makraç, ifadesinde, "Sürekli gelip, benden alacağını istiyordu. Bu kez bıçakla bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim" dedi.

Olay, 14 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Berber dükkanı işleten Onur Nursoy, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Göğsüne 4 mermi isabet eden Nursoy kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Nursoy, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

BOŞ ARSADA YAKALANDI

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İrfan Makraç olduğunu belirledi. İrfan Makraç'ın arkadaşı Onur Nursoy'a borcu olduğu, şüphelinin borcunu ödemediği, bu nedenle 2 arkadaşın kavga ettiği, kavga sonucu Makraç'ın Nursoy'u öldürdüğü ortaya çıktı. Kuzeni Emir Makraç'ın (23) otomobili kaçtığı belirlenen şüpheli, Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ndeki boş arsada kuzeni ile birlikte yakalandı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen şüphelilerden İrfan Makraç, ifadesinde, "Sürekli gelip, benden alacağını istiyordu. Bu kez bıçakla bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi. Emir Makraç ise cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını, kuzenini gitmek istediği yere götürdüğünü öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan ile Emir Makraç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,