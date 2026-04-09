Adana'da Bıçakla Öldürme Davası Devam Ediyor

09.04.2026 17:13
Seyhan'da 20 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığın yargılaması sürüyor, müebbet talep ediliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 20 yaşındaki genci kafede bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.E. ile bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.E. olay günü dini nikahlı eşi Ö.E. ve ortak arkadaşları M.N. ile kafeye gittiklerini ve yaşadıkları tartışma neticesinde Ö.E'nin farklı bir masaya oturduğunu belirtti.

Bir süre sonra M.N. ile kafeye yakın bir parka gittiklerini ve orada alkol aldıklarını belirten E.E. şöyle devam etti:

"Yanımıza kafede gördüğüm ancak tanımadığım bir kişi geldi. 'Kafede yengeyi rahatsız edip sarkıntılık yapan kişiler var' dedi. Kafeye girdiğimde bir kişi bana dik dik bakıyordu. Bu kişinin yanına yaklaşıp 'Eşimi sen mi taciz ettin?' dediğimde alaycı bir üslupla beni tersledi. Maktul ayağa kalkıp 'Ben yaptım ne olacak?' dedi. Kafama sert bir cisimle vurdu ve elini direkt beline doğru götürdü. Ben de panik yaparak elimdeki bıçağı maktule doğru salladım. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Benim maktulü öldürme kastım yoktu. Kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım. Hedef gözetmedim."

Tanık M.N. ise olayın sanık E.E'nin anlattığı şekilde başladığını öne sürerek, "Biz parktan kafeye döndüğümüzde içerinde kalabalık bir grup otuyordu. Ben bir ara dışarı çıkmak durumunda kaldım. İçeriden ses duyunca geri döndüm. Maktul yerde yatar haldeydi. Maktulü kimin bıçakladığını görmedim." ifadesini kullandı.

Suriye uyruklu maktul Mahmoud Rahmani'nin müşteki annesi Hasnaa ve babası Khaled Rahmani ise tercüman aracılığıyla alınan beyanlarında sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmelerine ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 14 Kasım 2024'te bıçaklı kavgada 20 yaşındaki Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin öldürülmesiyle ilgili zanlı E.E. (23) gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.E, 15 Kasım 2024'te tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından sanık E.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

