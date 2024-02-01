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Adana'da Bıçakla Tehdit ve Gasp İddiasıyla 3 Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika
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Adana'da Bıçakla Tehdit ve Gasp İddiasıyla 3 Sanığa Hapis İstemi

Adana\'da Bıçakla Tehdit ve Gasp İddiasıyla 3 Sanığa Hapis İstemi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bıçakla tehdit ettikleri kişinin parası ve motosikletini gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen tutuksuz 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

01.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bıçakla tehdit ettikleri kişinin parası ve motosikletini gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen tutuksuz 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 26 Eylül 2022'de yaşanan olayla ilgili "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar H.G, O.K. ve Y.E.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların otomobil ile Adnan Menderes Bulvarı'nda motosikletiyle seyir halindeki K.Ö'nün yolunu kestikleri belirtildi.

Sanıklar H.G, O.K. ve Y.E.B'nin bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları müşteki K.Ö'yü bıçakla tehdit ederek zorla para ve motosikletini istedikleri, müştekinin direnmesi üzerine ise motosikletinin lastiklerini keserek kaçtıkları anlatılan iddianamede, sanıkların "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

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