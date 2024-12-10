Adana'da Bıçaklama Cinayeti Davası - Son Dakika
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Adana'da Bıçaklama Cinayeti Davası

Şeref A, arkadaşlarını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı, müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

10.12.2024 17:46
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Kasım 2023'te arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Şeref A, olay günü alkol aldığını söyledi.

Önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini dile getiren Şeref A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Eren Güngör'ün annesi müşteki Zeliha Güngör ise bu eylemi tek kişinin yaptığına inanmadığını belirtti. Anne Güngör, "Olay sonrası oğlum Eren Güngör'ün arkadaşları olayın ilk önce konteyner yanında bulunan bankta başladığını söylemişti. Bu cinayeti bir kişi işlemiş olamaz. Olay yerinde keşif yapılmasını ve gerçek suçluların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde, 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 23 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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