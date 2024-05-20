Adana\'da bıçaklı kavga davasında 3 sanığa hapis cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geçen yıl bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklu sanıktan ikisi 20'şer yıl, diğeri 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan E.T, M.G. ve Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar E.T, M.G. ve Y.Ö'nün alkol aldıktan sonra sohbet etmek amacıyla Gülpınar Parkı'na gittiklerini ve parktaki Abdullah Yavuz Dal ile tartıştıklarını belirtti.

Savcı, tartışmanın ardından parktan ayrılan E.T. ve Y.Ö'nün M.G'ye ait motosikletle mahallede gezdikten sonra geri geldiklerini, parktan sokağa doğru yürüyen Dal'a arkasından seslenmeleri sonucu çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade etti.

Bunun üzerine Y.Ö'nün, E.T. ile birlikte darbettikleri Dal'ı bıçaklayıp öldürdüğünü anlatan savcı, bu iki sanığın "kasten öldürme" suçunu "müşterek fail" olarak işlediklerini, sanıkları olay yerinden motosikletiyle kaçıran M.G'nin ise "yardım eden" sıfatıyla suça katıldığını bildirdi.

Savcı, sanıkların cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, E.T. ve Y.Ö'yü "maktulün sözlü sataşmasını" göz önünde bulundurarak "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20'şer yıl, M.G'yi de "suçun işlenmesinden önce ve sonra yardım ettiği" gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde 4 Ağustos 2023'te Abdullah Yavuz Dal'ın (24) bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili 8 Ağustos 2023'te E.T, M.G. ve Y.Ö. tutuklanmıştı.