Adana\'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 6.katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.