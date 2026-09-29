Adana'da bir kişiyi öldüren sanığa müebbet ve 10 ay hapis veren mahkeme tahrik görmedi

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi sokakta tabancayla öldüren sanığa verilen müebbet ve 10 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül 2022'de Atakan Denizli'yi (19), sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ö.T'ye (25), 25 Eylül'deki karar duruşmasında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Mahkemenin kararında, aşamalardaki savunmalardan ve tanık beyanlarından sanık Ö.T'nin maktule yönelik eylemlerinde aralarında haksız tahrik hükümleri uygulanmasını gerektirecek bir husumet veya olay tespit edilemediğine işaret edildi.

Sanığın olay günü maktul Atakan Denizli'yi sokakta takip ettiği belirtilen kararda, "Sanığın tabancayla Denizli'nin göğsüne 7 el ateş açarak öldürdüğünü, maktulün vücudunun hayati bölümlerini hedef aldığını, dosya kapsamında toplanan deliller ışığında sanığın kastının başından beridir maktulü öldürmeye yönelik olduğu da dikkate alınarak 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 10 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 16 Eylül 2022'de Atakan Denizli'yi sokakta tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan Ö.T, Yenibey Mahallesi'nde bir arkadaşına ait evde saklandığı sırada polis ekiplerince yakalanmıştı. 20 Eylül 2022'de tutuklanan sanık hakkında daha sonra dava açılmıştı.