Adana'da Boşanmış Adam Eski Baldızına ve Arkadaşına Ateş Açtı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Boşanmış Adam Eski Baldızına ve Arkadaşına Ateş Açtı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Boşanmış Adam Eski Baldızına ve Arkadaşına Ateş Açtı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Murat K., boşandığı eşinin kaldığı ve kendisine ait olan evde tartıştığı eski baldızı Deniz T. ve onun arkadaşı Şahan Uğurlu'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği eski baldızı yaralanırken, Uğurlu ise hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

29.05.2024 22:45
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ADANA'da Murat K., boşandığı eşinin kaldığı ve kendisine ait olan evde tartıştığı eski baldızı Deniz T. ve onun arkadaşı Şahan Uğurlu'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği eski baldızı yaralanırken, Uğurlu ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., bir süre önce boşandığı eski eşinin yaşadığı ve kendisine ait eve geldi. Murat K., burada eski baldızı Deniz T. (21) ve arkadaşı Şahan Uğurlu ile bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., av tüfeğiyle Deniz T. ve Uğurlu'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kişi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise evin önündeki otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Deniz T.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Adana, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Boşanmış Adam Eski Baldızına ve Arkadaşına Ateş Açtı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Boşanmış Adam Eski Baldızına ve Arkadaşına Ateş Açtı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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