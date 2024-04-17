Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi kurtarıldı

Adana\'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi kurtarıldı

Ceyhan ilçesinde çapa yaparken ayağını makineye kaptıran kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucunda ayağı makineden kurtarılan kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

17.04.2024 16:29
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Adana'da çapa makinesine ayağı sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi Tumlu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki çinko ile kapalı bir alanda çapa yapan kişi, ayağını makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ayağı makineden kurtarılan kişi, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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