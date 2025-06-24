Adana'da çevre skandalı: Boru döşeyip lagımı Kilgen Çayı'na bırakmışlar - Son Dakika
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Adana'da çevre skandalı: Boru döşeyip lagımı Kilgen Çayı'na bırakmışlar

24.06.2025 13:47
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Adana'da çevre skandalı: Boru döşeyip lagımı Kilgen Çayı'na bırakmışlar Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ tarafından bir mahalledeki apartmanların lağım ve atık su giderlerinin Kilgen Çayı'na yönlendirildiği ortaya çıktı Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir mahallede lağım kokusu ve...

Adana'da çevre skandalı: Boru döşeyip lagımı Kilgen Çayı'na bırakmışlar

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ tarafından bir mahalledeki apartmanların lağım ve atık su giderlerinin Kilgen Çayı'na yönlendirildiği ortaya çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bir mahallede lağım kokusu ve sinek istilası mahalle sakinlerini isyan ettirirken şimide de apartmanların lağım ve atık su giderlerinin Kilgen Çayı'na yönlendirildiği ortaya çıktı. Mahalle sakinleri tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi.

İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesinde yer alan 11083 ve Şehit Cafer Kurul Sokak'ta bulunan apartmanların fosseptik giderlerinin Kilgen Çayı'na yönlendirildiği ortaya çıktı. 18 Eylül 2024 tarihinde mahalle içine akan lağım suyunun daha önce geçici olarak baza ile kapatıldığı İHA'nın haberiyle ortaya çıktımıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bölgeye boru döşediği ancak herkesi hayrete düşürecek bir şekilde işi tamamladığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin itirazına rağmen ekiplerin gideri Kilgen Çayı'na bıraktığı ileri sürüldü.Çaya akan gider nedeniyle pis kokudan ve sinekten balkona çıkamaz hatta uyuyamaz olduklarını belirten vatandaşlar Adana Büyükeşhir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Kokudan uyuyamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Cafer Ceylan, yıllardır süren soruna çözüm bulunamamasına tepki gösterdi. Ceylan,"Burası akarken Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdik ama kimse ilgilenmedi. Geldiler, boru döşediler, şimdi pislik doğrudan çaya akıyor.Apartmanda kokudan, pislikten, sinekten uyuyamıyoruz. Buna bir çare bulunsun. Çayda ileride turp, ıspanak yıkıyorlar. Bu şekilde devam etmemeli. Pislik içinde yaşıyoruz" dedi.

"Zehir akıyor, çözüm yok"

Mahalle sakini olan bir apartman yöneticisi olan Serhat Aslan ise boru döşeme çalışmaları sırasında itiraz ettiğini ancak ASKİ yetkililerinin "proje bu" diyerek durumu geçiştirdiğini söyledi. Aslan, "Sadece bizim sitede 35 daire var. 3-4 ay önce sorun giderildi denildi ama değişen bir şey yok. Kanalizasyon kokusundan evimize misafir bile gelemiyor. Buraya döşenen boru doğrudan çaya akıyor. Sinekten, kokudan durulmuyor, resmen zehir akıyor. 8 yıldır böyle. Devamlı gelip bakıyorlar ama çözüm yok. Balkona bile çıkamıyoruz. Burada öğrenci yurdu da var. Yeni bloklar var. Burası küçük bir yer değil, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıkıntı yeni değil 8 yıldır var

Muhtar Sinan Görüş ise sürekli mahalle sakinlerinden şikayet aldıklarına dikkat çekerek" 8 yıldan beri buranın sıkıntısı var. Bundan 3 ay önce yatay delgi olarak çözüm aradılar. Andıl caddesinde bağlandığı hat küçük geliyor denildi. Çözüm bulunsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Hukuk, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çevre skandalı: Boru döşeyip lagımı Kilgen Çayı'na bırakmışlar - Son Dakika

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