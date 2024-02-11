Adana'da çıkan yangın tavuk çiftliğinde büyük hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da çıkan yangın tavuk çiftliğinde büyük hasara yol açtı

Adana\'da çıkan yangın tavuk çiftliğinde büyük hasara yol açtı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çiftlikte bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

11.02.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaşoba Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Hasar oluşan çiftlikteki çok sayıda tavuk telef oldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çukurova, İtfaiye, Adana, İtfaiye, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çıkan yangın tavuk çiftliğinde büyük hasara yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da çıkan yangın tavuk çiftliğinde büyük hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement