Adana'da Cinayet: Cep Telefonu Tamircisi Vuruldu
Adana'da Cinayet: Cep Telefonu Tamircisi Vuruldu

30.03.2026 14:41
Adana'da bir kişi, cep telefonu tamircisi Emrah Satıkalp'i tabancayla vurarak öldürdü.

ADANA'da kasklı kişi, iş yerine girdiği cep telefonu tamircisi Emrah Satıkalp'i (37) başından tabancayla vurarak, öldürdü. Haberi alıp, iş yerine giden Satıkalp'in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Başında kask bulunan kişi, telefon tamircisi Emrah Satıkalp'in iş yerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgahta bekleyen Satıkalp'i başından vurduktan sonra motosikletine binip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Satıkalp, yapılan tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Satıkalp'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan olayı haber alıp, iş yerine giden Satıkalp'in yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var

15:21
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
