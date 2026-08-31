Adana'da Çocuk Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Çocuk Bıçakla Yaralandı

Adana\'da Çocuk Bıçakla Yaralandı
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İnternet kafedeki kavgada bir çocuk, başka birini bıçakla yaraladı. Soruşturma sürüyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir internet kafede çıkan kavga kanlı bitti. Oyun oynarken tartışan iki çocuğu ayırmak için araya giren bir başka çocuk, kavgaya dahil olarak cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı.

Adana'da <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> Bıçakla Yaralandı

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bakımyurdu Caddesi üzerindeki iş yerinde saat 23.45 sıralarında yaşanan olayda, bilgisayar başından kalkıp kavgaya müdahale etmek isteyen çocuğun bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavganın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da Çocuk Bıçakla Yaralandı

TABURCU EDİLDİ 

Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Adana'da Çocuk Bıçakla Yaralandı

Bıçağı kullanan çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

Adana'da Çocuk Bıçakla Yaralandı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Çocuk Bıçakla Yaralandı - Son Dakika

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