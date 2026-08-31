Adana\'da Çocuk Bıçakla Yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir internet kafede çıkan kavga kanlı bitti. Oyun oynarken tartışan iki çocuğu ayırmak için araya giren bir başka çocuk, kavgaya dahil olarak cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğu başından yaraladı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bakımyurdu Caddesi üzerindeki iş yerinde saat 23.45 sıralarında yaşanan olayda, bilgisayar başından kalkıp kavgaya müdahale etmek isteyen çocuğun bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavganın ardından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABURCU EDİLDİ

Başından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bıçağı kullanan çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.