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Adana'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan zanlıları tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 2 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adana\'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı
12.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:17
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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Irak ve Suriye'de faaliyette bulundukları iddia edilen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Ekiplerin merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirledikleri 7 ikamete düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu H.B.S.A. (33), M.H. (34), H.S. (45), N.E. (45), R.K.D. (58), B.A.H. (21) ve H.B. (47) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B.S.A, M.H, H.S, N.E. ve R.K.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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