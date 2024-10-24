Adana\'da Demir Hırsızları Kaçtı

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Adana'da inşaat halindeki binadan demir çalan iki şüpheli, polislerin takibinden kurtulmak için otomobili bırakıp kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yapımı süren bir binadan iki kişinin demir çaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, demirleri otomobile yükleyerek kaçan iki şüphelinin peşine düştü. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, bir süre sonra araçlarını bırakıp koşarak bölgeden uzaklaştı.

Olayda kullanılan araca el koyan ekipler, çalınan demirleri de sahibine teslim etti.

Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.