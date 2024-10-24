Adana'da Deprem Soruşturmasına İzin Verildi - Son Dakika
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Adana'da Deprem Soruşturmasına İzin Verildi

Adana\'da Deprem Soruşturmasına İzin Verildi

Adana Bölge İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Blok'la ilgili soruşturma izni vermeyen Seyhan Kaymakamlığı'nın kararını iptal etti. Mahkeme, kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

24.10.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ADANA) - Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Blok ile ilgili bir belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Seyhan Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi. İhsan Bayram Sitesi'nde yaşamını yitirenlerin yakınları, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İhmali olan, işini yapmayan kamu görevlileri bunun hesabını verecekler. Depremde kaybettiğimiz sevdiklerimiz için son nefesimize kadar mücadele etmeye unutmamaya, unutturmamaya yemin ettik. Adana'da işini hakkıyla yapan kıymetli hakimler iyi ki varsınız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemiş, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci imzalı kararla, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni verilmemişti.

"Soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır"

Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta yaşamını yitirenleri yakınları, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; itirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu Huzurevleri Mahallesi 77201 Sokak No: 1213 Çukurova/Adana ve yaralanmaların meydana geldiği, olay ile ilgili Adana adresindeki yapının yıkıldığı, ölüm Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan ön bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, cumhuriyet soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu başsavcılığınca hazırlık anlaşılmıştır."

"Adana'da işini hakkıyla yapan kıymetli hakimler iyi ki varsınız"

İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta yaşamını yitirenlerin yakınları ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Seyhan Kaymakamlığı, kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermediği için Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etmiştik. Çok şükür itirazımız kabul edildi. İhmali olan, işini yapmayan kamu görevlileri bunun hesabını verecekler. Depremde kaybettiğimiz sevdiklerimiz için son nefesimize kadar mücadele etmeye unutmamaya, unutturmamaya yemin ettik. Adana'da işini hakkıyla yapan kıymetli hakimler iyi ki varsınız. Yargıya güvenin bitmek üzere olduğu şu günlerde işini yapan insanları görmek ve ülkem adına umutlandırıyor. Diğer davalara emsal olması dileğiyle..." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Deprem Soruşturmasına İzin Verildi - Son Dakika

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