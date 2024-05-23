Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adana\'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adana'da dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla hazırlanan Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi kapsamındaki işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve diğer yetkililer katıldı. Törende dezenformasyonla mücadele konusunda bilgilendirici bültenler dağıtıldı. Vali Köşger, dezenformasyonun çağın sıkıntılarından biri olduğunu belirterek protokolün önemine vurgu yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Ümmühan Yücel ise dezenformasyonun küresel bir risk olduğunu ve bireysel farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

23.05.2024 17:57
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Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imzalandı.

Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri bilgilendirmek ve toplumun genelinde farkındalık uyandırmak, medya okur yazarlığını yaygınlaştırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla hazırlanan Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi kapsamındaki işbirliği protokolünün imza töreni, Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden uzmanı Ümmühan Yücel'in katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende katılımcılara, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin hazırladığı, "Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel" ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki dezenformasyonu anlatan "Deprem Dezenformasyon" bültenleri verildi.

Vali Köşger, törende çok önemli bir protokole imza attıklarını söyledi.

Dezenformasyonun çağın sıkıntılarından biri olduğunu belirten Köşger, İletişim Başkanlığının bu konudaki gayretlerini takdir ettiklerini, protokolle taşrada valiliklerin, kurumlar düzeyinde işbirliği içerisinde dezenformasyonla mücadele edeceğini söyledi.

"Farkındalığın artırması bizim en büyük hedefimiz"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi uzmanı Ümmühan Yücel, törenin ardından gazetecilere, dezenformasyonun, Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel risk raporuna göre gelecek 2 yıl içerisinde bir numaralı küresel risk olarak adlandırıldığını belirtti.

Özellikle yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle dezenformasyonun üretim ve yayılmasının da hız kazandığını ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bireysel farkındalığın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Elbette uluslararası düzeyde yapılacak işbirlikleri, kanuni düzenlemeler, dezenformasyonla mücadelenin bir ayağı ama bireysel bazda farkındalığın artırılması dezenformasyonla mücadelenin çok önemli bir boyutu olarak değerlendiriliyor. Bu anlamda biz de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerimizle birlikte ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde dezenformasyon hakkında bireysel farkındalığı artırıcı etkinlikler yapıyor, protokoller imzalıyoruz. Eğiticilerimize mücadele eğitimi veriyoruz. Eğitimcilerimiz de sahada, kamu kurumlarında öğrencilerimize, gençlere dezenformasyonla mücadele eğitimleri veriyorlar. Farkındalığın artırması bizim en büyük hedefimiz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yavuz Selim Köşger, Dezenformasyon, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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