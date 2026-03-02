Adana\'da Dolandırıcılık: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırıp altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan emekli N.Ş'yi (69) 19 Şubat'ta cep telefonuyla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) operasyon düzenleyecekleri bahanesiyle evdeki altınları istedi.

Görüşmenin ardından N.Ş, ikametine gelen Eren D'ye (20) 6 yüzük, 4 Cumhuriyet altını, 10 çeyrek altın ve 34 gram altın verdi.

Daha sonra Eren D, Özgür K'nin (20) kullandığı motosikletle evin bulunduğu sokaktan ayrıldı.

N.Ş, bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Eren D. ve Özgür K'yi Kozan ilçesinde işbirliği yaptıkları iddia edilen taksici Alaaddin Y'yi de Seyhan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.