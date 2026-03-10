Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli, 8'i Tutuklandı - Son Dakika
Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli, 8'i Tutuklandı

10.03.2026 12:58
Adana merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kentte ikamet eden G.D'yi 26 Şubat'ta cep telefonuyla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Zanlı, G.D'ye kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve operasyon düzenleyecekleri yalanıyla evindeki para ve altınları inceleyeceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından G.D, şüphelinin yönlendirmesiyle içinde 1,5 milyon lira tutarında para ve altın bulunan paketi yaşadığı daireye gelen kadına teslim etti.

Daha sonra telefonla görüştüğü kişiye ulaşamayan G.D, dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

İkametin bulunduğu apartmanın ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kimliğini tespit etti.

Ekipler, Adana, Nevşehir ve Konya'da düzenledikleri operasyonla 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, 21 mermi, bir miktar uyuşturucu, çok sayıda SIM kart, banka kartları, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar ile çeşitli belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüpheli kadının G.D'nin ikamet ettiği apartmana girmesi ve bir süre sonra buradan elinde paketle ayrılıp araca binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli, 8'i Tutuklandı

