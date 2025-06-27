Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2.4 Milyon Lira Çalındı

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları emeklinin 2 milyon 400 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte yaşayan M.Y'yi (55) cep telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin M.Y'nin eşinin kimliğini kopyalayarak kullandığı yalanını söyledi.

Daha sonra M.Y'yi kendisini savcı olarak tanıtan başka bir şüpheli daha aradı. Şüpheli, bankadaki paranın devlet hazinesine aktarılacağı ve işlemlerin ardından tekrar kendisine teslim edileceği yalanıyla M.Y'nin mobil bankacılık ve e-devlet şifrelerini aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Y. polise başvurdu. Polis, M.Y'nin hesabındaki 2 milyon 400 bin liranın 5 farklı hesaba gönderildiğini belirledi.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden polisin Adana, Manisa ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlediği operasyonla Emrah İ. (39), Saffet G. (37), İsmet Ş. (45), Nurullah S. (46), Tunahan Ç. (29) ve Seda G. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrah İ, Saffet G. ve İsmet Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.