Adana'da Dolmuş Şoförü Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Adana'da Dolmuş Şoförü Saldırıya Uğradı

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Adana'da bir dolmuş şoförü, trafikte tartıştığı kişiler tarafından önü kesilerek darbedildi. Olay, araç kamerası tarafından kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

23.07.2024 20:45
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ADANA'da dolmuş şoförü Erhan Y. trafikte tartıştığı kişiler tarafından önü kesilerek darbedildi. Yaşanan anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre dolmuş şoförü Erhan Y., yol meselesi yüzünden bir cip sürücüsüyle tartıştı. Dolmuşun ilerisinde aracını yol kenarına park eden sürücü, yaya olarak aracın önünde durdu. Cip sürücüsünün arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Erhan Y.'yi dolmuştan indiren kimliği belirsiz kişiler yolcuların gözü önünde darbetti. Paniğe kapılan yolcular araçtan inip kaçtı. Bir süre sonra dolmuşun içerisine kaçan şoför, saldırganlar tarafından burada da darbedilip araçtan indirildi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Darp raporu alan Erhan Y. saldırganlardan şikayetçi oldu.

Yaşanan anlar ise araç kamerası tarafından görüntülendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana\'da Dolmuş Şoförü Saldırıya Uğradı
Kaynak: DHA

Adana, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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