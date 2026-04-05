Adana\'da sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü

Adana'da aniden başlayan sağanak, dolu yağışına dönüşünce cadde ve sokaklar beyaza büründü.

ADANA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu kentte aniden başlayan sağanak, ardından dolu yağışına dönüştü. Şiddetli dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kentte bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Bazı çocuklar dolu yağışının ardından sokakta oynadı. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen yağış nedeniyle kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.