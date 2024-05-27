Adana'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Adana'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Adana'da yaşanan dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi. Karpuz, domates, şeftali, kavun, biber ve mısır gibi tarım ürünlerinde zarar oluştu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, zararın yaklaşık 30 bin dönüm olduğunu belirterek, çiftçilerin devletten destek beklediğini söyledi.

27.05.2024 20:52
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Adana'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Dolu yağışının vurduğu tarlalar havadan görüntülendi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Ürünlerde dolu yağışı nedeniyle çok fazla zarar var"

ADANA - Adana'da dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Karpuz, domates, şeftali, kavun, biber ve mısırda zarar oluştu. Tarlalarda oluşan zarar, dron ile de havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da, 24 ve 26 Mayıs'ta yaşanan sağanak yağış ve dolu karpuz, kavun, şeftali, biber, mısır ve domates gibi tarım ürünlerine büyük zarar verdi. Dolu yağışı nedeniyle en çok zarar Seyhan, Yüreğir, Karataş, Ceyhan ilçesinde ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki tarlalarda görüldü.

Hortum çıktı

Ayrıca dolu yağışının ardından merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç köyünde hortum çıktı. Çıkan hortum nedeniyle de köydeki tarlalar zarar gördü.

"30 bin dönüm alan zarar gördü"

Zarar gören tarlaları inceleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, zararın yaklaşık 30 bin dönüm olduğunu belirterek, "İklim şartları değişti, yağan dolu kar görünümündeydi. Gördüğümüz alanda karpuz, mısır, kavun, domates ve şeftali bahçelerinde dolu yağışı nedeniyle çok fazla zarar var. Bölgemizde 20 bin dönüm zarar var. Küçük zararları da hesaba katarsak 30 bin dönümleri buluyor" ifadelerini kullandı.

"Destek bekliyoruz"

Zarar gören çiftçilerin devletten destek beklediğini söyleyen Doğan, "Yüreğir ilçemizde hortum oluştu ancak hortumdan dolayı pek zarar olmadı. Sadece mısırlar yattı. Fakat dolu yağışı bazı noktalarda lokal bazı yerlerde ise çok kuvvetli vurdu. .Ovadaki karpuzlar 15 gün sonra hasat edilecekti ama artık hiçbir ekonomik değeri yok. Bu karpuzlar çiftçimiz tarafından toplanıp ya atılacak ya da kök kısımları kesilip tekrar gübreleme ve sulama yöntemiyle açık karpuza dönüşecek. TARSİM olmayan yerlerde bu yıl özellikle çok büyük bir afet var. O nedenle devletin desteğini esirgememesini bekliyoruz" dedi.

"Her şey yarım saat içerisinde oldu"

600 dönüm alanda domates eken çiftçi Vedat Oğuz ise mağdur olduklarını belirterek, "Her şey yarım saat içerisinde oldu. Önce ceviz büyüklüğünde dolu yağışı, ardından da sel geldi. Çiftçi olarak çok mağdur olduk. Domateslere saçma vurmuş gibi darbelendi. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. En azından kredilerin ötelenmesi ya da çiftçiye destek verilmesi herkes açısından iyi olur. Bu olay nedeniyle domates fiyatları 13 lirayken bugün 20 lira oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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