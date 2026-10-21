Adana\'da dükkanda başından vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli 17 yaşında yakalandı

Adana'da dükkanda başından vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli 17 yaşında yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da temizlik ürünü satılan dükkanda tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı. 17 yaşındaki şüpheli, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı, sorgusu sürüyor.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adana'da temizlik ürünü satılan dükkanda Nurmuhammet Musaoğlu'nu, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan A.E. (17), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Anıl ATAR/ADANA,
Kaynak: DHA
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