Adana\'da dükkanda başından vurulan kişi ağır yaralandı, şüpheli 17 yaşında yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'da temizlik ürünü satılan dükkanda Nurmuhammet Musaoğlu'nu, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan A.E. (17), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Anıl ATAR/ADANA,