Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişi katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişi katılacak

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu yıl düzenlenecek olan 'Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişinin üzerinde katılım beklediklerini açıkladı. Festivalde hava gösterileri, bilim şovları, etkinlik stantları, sergiler ve konserler gibi birçok etkinlik yer alacak. Vali Köşger, TEKNOFEST'in gençlerin çağın bilgisi ve teknolojisiyle yetişmiş, kendi özünden kopmayan bir gençlik idealini yansıttığını belirtti.

29.05.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte ilk kez bu yıl 2- 6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişinin üzerinde katılım beklediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünü üstlendiği TEKNOFEST'in, kentte ilk kez bu yıl 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu. Vali Yavuz Selim Köşger, Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2024'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler ve konserlerin yer alacağını açıkladı. Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Vali Köşger, "Bu sene ilk defa Akdeniz Bölgesi'nin TEKNOFEST'ini Adana'da gerçekleştireceğiz. Peş peşe 2 hafta Adana çok önemli 2 etkinliği gerçekleştirecek. Hemen arkasından 'Lezzet Festivali'miz var. Geçen yıl 900 bin kişi katılmıştı, Lezzet Festivali'ne. TEKNOFEST'e ise 1,5 milyonun üzerinde katılım bekliyoruz. Zaten 1 milyona yakın yarışmacı başvurusu var. Çok muazzam bir ilgi oldu. Bu yarışmaya katılmak isteyen çok sayıda gencimiz var. Adana dışında diğer illerden de çok yüksek katılım var" dedi.

'KENDİ ÖZÜNDEN KOPMAMIŞ GENÇLİK'

Türkiye olarak idealize ettikleri gençliğin TEKNOFEST'e yansıdığını vurgulayan Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Yani çağın bilgisiyle, teknolojisiyle yetişmiş, o bilgiyi özümsemiş, tam manasıyla yenilikçi bir şekilde kendinden de bir şeyler katarak daha iyi hale getirmiş, kullanışlı hale getirmiş ama kendi özünden, kendi kültüründen de kopmamış bir gençlik idealize ediyoruz. Kendi ülkesinden, yurtseverliğinden, vatanseverliğinden asla ülke sevgisinden vazgeçmeyen ve bu yaptığı bütün işlerde ülkesini sevmek adına, yani ülkesini daha daha ileriye götürmek, muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde ülkesini çıkarmak için yarışan, çalışan, gayret eden bir gençlik bu. Kendi ülkesinden, kendi özgün değerlerinden de kopmamış bir gençlik idealize ediyoruz biz. TEKNOFEST gençliği de tam bu gençlik. İşte Adana'da çok yüksek katılımlı, heyecan dozu çok yüksek bir TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz."

Kaynak: DHA

Yavuz Selim Köşger, Teknofest, Gençlik, Adana, Etkinlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişi katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:01:48. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e 1,5 milyon kişi katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement