Adana'da Ekim Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da Ekim Apartmanı davası devam ediyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı belirtildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına ve firari sanığın yakalanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

13.06.2024 17:04
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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erginkoç ve Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Cem Akkaya, binanın inşaatına malzeme alımı yapmadığını öne sürdü.

Müteahhit olmadığını, sadece binayı inşa eden kooperatifin üyesi olduğunu dile getiren Akkaya, "Önceki celselerde de belirttiğim gibi bina zaten kooperatif usulü inşa edilen bir yapıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Tamer Erginkoç da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında çıkarılan yakalama kararının infazına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Ekim Apartmanı davası devam ediyor - Son Dakika

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