Adana\'da elektrikli bisiklet çalan hırsız yakalandı

ADANA'da evin girişindeki elektrikli bisikleti çalan Ural B., güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.
Olay, 6 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Ural B., müstakil evin girişindeki Selim D.?nin elektrikli bisikleti düz kontak yaparak çalıştırıp, çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Selim D.?nin ihbarıyla harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Ural B.?yi, adresine yaptığı baskında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ural B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
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