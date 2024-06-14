Adana'da Eski Eşi Başhekim Yardımcısını Öldüren Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemiyle Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Seçkin E. hakkında, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde 8 Mart'ta eski eşi Feray Balkan'ı (39) annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 9 Mart'ta tutuklanan astsubay Seçkin E. (39) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile maktul eski eşi Feray Balkan arasında tekrar barışma ve maddi konular nedeniyle tartışmalar yaşandığı anlatıldı.

Olay günü sanığın saat 18.00 sıralarında otomobille Feray Balkan'ın annesinin evinin bulunduğu apartmanın otoparkına gittiği ve eski eşini beklemeye başladığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın saat 18.18 sıralarında Feray Balkan'ı annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra sitenin dışına çıktığı bildirildi.

Eylemin kamera görüntüleri, uzmanlık raporları, adli tıp raporu ve şüphelinin suçunu kabul eden ifadesiyle sabit olduğu anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık Seçkin E. gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, zanlı 9 Mart'ta tutuklanmıştı.