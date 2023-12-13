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Adana'da Eski Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Eski Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, eski karısının evini ateşe vererek ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde olayın kendisine ait otomobilin iadesi için evdeki görüşme sırasında tartışma çıktığını ve eski eşinin evi ateşe verdiğini iddia etti. Olayda yaralanan şüpheli tedavi edildikten sonra gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Adana\'da Eski Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı
13.12.2023 - 10:25,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kapıyı kilitleyip evi ateşe vererek eski karısının ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Söğütlü Mahallesi'nde 3 Kasım'da eski eşi Fadime Korkusuz'un (41) kapısını kilitlediği evini ateşe vererek ölümüne sebep olduğu ileri sürülen ve yangında kendisi de yaralanan M.G'nin (57) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen M.G'yi gözaltına aldı.

Zanlının, ifadesinde, boşandığı Korkusuz'a mal paylaşımında kendisine ait otomobili verdiğini ve olay günü eski eşinin aracı iade etmek için kendisini evine çağırdığını ileri sürdü.

Evdeki görüşme sırasında aralarında tartışma çıktığını öne süren zanlı, eski eşinin bir anda yanıcı madde dökerek evi ateşe verdiğini iddia etti.

Zanlı M.G, emniyetteki işlemlerin ardından "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Söğütlü Mahallesi'nde 3 Kasım'da M.G, boşandığı eşi Fadime Korkusuz ile tartışmıştı. Eski eşi Korkusuz ile yaşadığı tartışma sonucu oğlu Erol G'yi markete gönderen M.G. iddiaya göre kapıyı kilitleyip evi ateşe vererek kaçmıştı.

Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime Korkusuz ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Korkusuz, tedavi gördüğü hastanede 8 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Kollarından yaralanan zanlı M.G. ise merkez Sarıçam ilçesinde yakalanmış, daha sonra tedavi için hastaneye götürülmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Eski Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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